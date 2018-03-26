Подразделения Роспана посостязались в области промышленной безопасностиСегодня в 10:25
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И охраны труда.
В АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" завершился смотр-конкурс на лучшее структурное подразделение в области промышленной безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ). К участию в нем были допущены структурные подразделения, отработавшие полный период - с 1 января по 31 декабря 2017 года. Победителей ждало солидное денежное вознаграждение.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, сражение за победу велось в двух группах. В первую вошли три цеха по добыче нефти, газа и конденсата (ЦДНГиК), во вторую - цех материально-технического обеспечения и лаборатория физико-химических исследований.
Конкурсная комиссия оценивала уровень производственного травматизма, состояние здоровья работников цехов по результатам периодического медицинского осмотра, наличие ресурсов и материалов пропаганды ПБ и ОТ, состояние условий и охраны труда и ряд других показателей, главный из которых - отсутствие несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров. Каждый из участников представил конкурсной комиссии карты оценки показателей по ПБ и ОТ за 2017 год и пояснительные записки. Наличие иллюстрированной записки добавляло лишние три балла.
В первой группе лидером стал созданный только в 2017 году ЦДНГиК №3, набравший 89 баллов. За ним с большим отрывом - 77 баллов - идет промысел №1, не раз выходивший победителем в прежние годы. ЦДНГиК №2 всего лишь с 48 баллами по условиям смотра-конкурса призового места не занял.
Однако начальник третьего промысла Сергей Слугин считает, что в победе его команды есть и доля участия коллег из других ЦДНГиК.
Также он уверен, что ежеквартальное подведение итогов с обсуждением результатов и выплата премий по результатам года только добавило бы интриги. Ведь это дополнительный стимул для того, чтобы выйти в безусловные лидеры. Если по результатам первого-второго кварталов есть какие-то нюансы, можно что-то доработать, откорректировать, то в итоге по концу года все может измениться кардинально.
Победителями во второй группе конкурсная комиссия назвала цех материально-технического обеспечения.
Жюри отметило, что показатели по охране труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях с каждым годом улучшаются. Председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора - главный инженер Михаил Дик подчеркнул, что важную роль в этом играет выполнение личных обязательств лидеров в области промышленной безопасности и охраны труда.
"Безопасность труда – дело каждого" - принцип и неотъемлемая часть нашей производственной деятельности. Эти подходы необходимо культивировать в коллективах, выполнять работу без нарушений требований технологических регламентов, не оставлять без внимания небезопасное поведение рядом", - отметил он, обращаясь к руководителям структурных подразделений.
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