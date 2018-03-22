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Свердловские города поделят миллиард на 260Сегодня в 16:46

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Территорий, победивших в голосовании.

Жители Свердловской области выбрали для благоустройства 260 общественных территорий в 47 муниципалитетах. Работы на этих объектах начнутся в 2018 году, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

В рейтинговом голосовании, прошедшем 18 марта, приняло участие свыше 890 тысяч свердловчан. В итоге были определены пространства, которые получат приоритетное финансирование на реконструкцию и благоустройство на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в Екатеринбурге такими территориями стали два участка набережной реки Исети (от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО) и сквер перед Оперным театром.

Горожане Каменска-Уральского отдали голоса за один из участков лесопарковой зоны города и сквер по улице Тимирязева. Жители Краснотурьинска проголосовали за второй этап реконструкции набережной реки Турьи, население Красноуральска поддержало обновление сквера по улице Ленина, а горожане Сухого Лога выбрали многофункциональный парк в районе проезда Строителей.

Полный перечень объектов, включенных в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" по итогам рейтингового голосования, будет опубликован на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области к 1 апреля.

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