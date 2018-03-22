Завоевав "серебро" конкурса.

Французское архитектурное бюро "Бешу и партнеры" выиграло конкурс на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге. 22 марта тайное голосование членов жюри определило победителя, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Бюро "Бешу и партнеры" уже имеет опыт проектирования подобных объектов в Милане и Шанхае. Особое внимание проектанты уделили полифункциональности инфраструктуры, которая останется в наследие жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Среди "фишек", предложенных французами, — уникальный "музей-отражение уральской идентичности" и арт-галерея мировых достижений человечества.

Конкурсное "серебро" досталось екатеринбургской команде — проектировщикам архитектурного бюро "Ин.Форм", которым руководит член градсовета Екатеринбурга, экс-главный архитектор уральской столицы Тимур Абдулаев.

Третье место занял проектный институт "Арена" из Москвы, который специализируется на спортивных объектах и принимал участие в создании "Екатеринбург Арены" и в разработке концепции ЭКСПО-2020 в Дубае.

Стоит отметить, что представители Екатеринбурга были в числе первых и при разработке социофилософской концепции ЭКСПО-парка. Так, лучшей разработкой в этой номинации жюри признало проект студента УрГАХУ Владимира Сбеглова, предложившего для экономии пространства использовать шестиугольные конструкции.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", призовой фонд конкурса составил 5 миллионов рублей, которые поделят между собой финалисты. Поощрительными призами наградят еще двадцать участников, идеи которых впечатлили жюри.

Ядро этой "счастливой двадцатки" также составляют уральцы: проектировщики из компании "Доминанта", члены творческого объединения Уральского государственного архитектурно-художественного университета, преподаватель УрФУ Лилия Лихачева и президент ассоциации "Особые люди" Татьяна Флеганова.

Конкурс на лучшую социально-философскую и архитектурно-строительную концепцию "выставочного городка" на берегу ВИЗ-пруда стартовал в начале февраля. Заявки на участие подали известные представители архитектурного сообщества из России, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Польши.

В данный момент за право провести Международную выставку ЭКСПО-2025 борются три города: Екатеринбург, Осака и Баку. Ранее в списке претендентов значился также Париж, но французская столица решила отказаться от участия.

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