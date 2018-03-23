Энергоэффективное производство сэкономило ММК миллиардСегодня в 10:04
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Идей экономии у заводчан множество.
Почти 1 миллиарда рублей достиг экономический эффект от повышения энергоэффективности производства на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2017 году.
Работы велись на всех переделах и по нескольким направлениям. В частности, прорабатывались и внедрялись идеи в сфере энергосбережения - из 807 проектов успешно реализовано 148. Эффект от их внедрения достиг 26 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.
Реализация 25 малобюджетных и высокоэффективных проектов в области энергоэффективности, с малым сроком окупаемости, позволила сэкономить 714 миллионов рублей.
Замена потолочного освещения прокатных цехов "принесла" 47 миллионов рублей, а автоматизированный комплекс управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха - 68 миллионов.
Для активизации реализации энергоэффективных проектов по схеме энергосервиса в ПАО "ММК" утвержден стандарт организации, определяющий требования к порядку заключения и исполнения соответствующих договоров оказания энергосервисных услуг.
С 2016 года на комбинате работает электронная "Платформа энергоменеджмента", занявшая первое место в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии" всероссийского конкурса ENES-2016. В начале текущего года в ПЭМ был введен раздел "Поиск идей", а в прошлом году платформу интегрировали с ПО "Эволюция" для сопровождения рацпредложений всех категорий.
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