Идей экономии у заводчан множество.

Почти 1 миллиарда рублей достиг экономический эффект от повышения энергоэффективности производства на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2017 году.

Работы велись на всех переделах и по нескольким направлениям. В частности, прорабатывались и внедрялись идеи в сфере энергосбережения - из 807 проектов успешно реализовано 148. Эффект от их внедрения достиг 26 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

Реализация 25 малобюджетных и высокоэффективных проектов в области энергоэффективности, с малым сроком окупаемости, позволила сэкономить 714 миллионов рублей.

Замена потолочного освещения прокатных цехов "принесла" 47 миллионов рублей, а автоматизированный комплекс управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха - 68 миллионов.

Для активизации реализации энергоэффективных проектов по схеме энергосервиса в ПАО "ММК" утвержден стандарт организации, определяющий требования к порядку заключения и исполнения соответствующих договоров оказания энергосервисных услуг.

С 2016 года на комбинате работает электронная "Платформа энергоменеджмента", занявшая первое место в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии" всероссийского конкурса ENES-2016. В начале текущего года в ПЭМ был введен раздел "Поиск идей", а в прошлом году платформу интегрировали с ПО "Эволюция" для сопровождения рацпредложений всех категорий.