РМК поддержит "Час Земли"Сегодня в 11:13
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В Оренбуржье.
24 марта 2018 года ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу "Русская медная компания") откажется от подсветки автотранспортного цеха в поселке Гранитный и административного здания в Орске. Таким образом предприятие поддержит акцию "Час Земли", которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
С 20.30 до 21.30 участники акции должны выключить свет в знак заинтересованности в решении экологических проблем.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, "ОРМЕТ" уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. За 2017 год на природоохранные мероприятия было выделено 6,6 миллиона рублей - вдвое больше, чем годом ранее.
Самым масштабным экопроектом прошлого года были лесовосстановительные работы в трех лесничествах Оренбургской области.
В 2018 году общество уделит особое внимание искусственному восполнению водно-биологических ресурсов региона.
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