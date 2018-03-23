"ВСМПО-Ависма" превратит шлаковый отвал в "сад" Сегодня в 13:34
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В Верхней Салде.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" готова принять участие в общественных обсуждениях проекта рекультивации алюминиевого шлакового отвала. Мероприятие включено в обновленную Экологическую политику градообразующего предприятия Верхней Салды.
Документ включает охрану воздушного бассейна, охрану водоемов от производственных стоков и работу по обращению с отходами производства и потребления, включая их влияние на состояние земель. В программу входят ежедневный мониторинг показателей, лабораторные исследования воздуха, стоков и образцов грунта, природоохранные платежи и прочее. Включены в нее и перспективные экопроекты: строительство нового блока очистных сооружений и рекультивация бывшего отвала алюминиевых шлаков - наследство советских времен, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
"ВСМПО-Ависма" достойно завершила 2017 год, объявленный Годом экологии.
"Во-первых, мы традиционно выполнили нормативы предельно допустимого выброса, то есть выбрасывали в атмосферный воздух загрязняющих веществ не больше, чем нам это заблаговременно позволило сделать государство. В части очистки сточных вод в последнем квартале 2017 года ВСМПО впервые за несколько лет проработало без превышений по концентрациям загрязняющих веществ на конечном выпуске", – отметил начальник центральной лаборатории управления системой охраны окружающей и производственной среды ВСМПО Андрей Головин.
Кроме того, корпорация успешно прошла экологический аудит по стандарту ISO14001. В 2018 году предприятие будет сертифицироваться по новой версии данного документа, поэтому коррективы были внесены и в экологическую политику.
В феврале генеральный директор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин подписал приказ о введении в действие новой экологической политики, посвященной совершенствованию системы экологического менеджмента. В ней отражены рациональное использование ресурсов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, сотрудничество в области охраны окружающей среды с заинтересованными организациями и общественностью.
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