Разработанный РМК.

23 марта 2018 года заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Рыбас в ходе рабочей поездки на Южный Урал побывал в Коркино и на месте ознакомился с проектом ликвидации самого крупного в Европе угольного разреза. Разработка Русской медной компании по закладке карьерной выработки с использованием материала на основе хвостов обогатительной фабрики строящегося Томинского ГОКа получила одобрение московского гостя.

"Очень важно то, что нашли такое решение техническое, которое позволяет, с одной стороны, развивать новые мощности, а с другой - отдавать наш долг природе", - подчеркнул А.Рыбас, пожелав успеха в реализации намеченного.



Видео: пресс-служба РМК

Также Русская медная компания представила заместителю руководителя Ростехнадзора стандарты охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), действующие на предприятиях холдинга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, с 2015 по 2018 год на 70% выросло финансирование таких мероприятий по ОТиПБ, как обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, медосмотры, улучшение условий труда и других. Три из семи действующих российских предприятий компании получили сертификаты соответствия международному стандарту по оценке безопасности труда и охраны здоровья OHSAS:18001. Еще три пройдут соответствующий аудит в ближайшие два года.

2018 год объявлен в РМК Годом безопасного производства. В связи с этим планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний органов слуха, повышение эффективности применения СИЗ органов дыхания и снижение производственного травматизма.

Стоит отметить, что в России текущий год объявлен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Годом культуры безопасности. Его цель - повышение уровня безопасной эксплуатации поднадзорных ведомству объектов.

В частности, будут организованы мероприятия по формированию культуры промбезопасности, пройдет разъяснительная работа среди сотрудников поднадзорных организаций. Особое внимание будет уделено безопасной эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики.