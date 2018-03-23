Между жильцами и энергетиками.

Депутаты РФ приняли в третьем чтении закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", который разрешает собственникам жилья в многоквартирных домах заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе федерального парламента.

Законопроект был разработан федеральным Минстроем и передан на рассмотрение Госдумы в сентябре 2017 года. Он предусматривает принципиально новый формат отношений между собственниками и поставщиками ресурсов.

Теперь жильцы могут заключать договоры о поставке напрямую, а не через управляющую компанию (УК). Как следует из комментария главы Минстроя РФ Михаила Меня, приведенного на сайте министерства, при таком способе "договариваться" уровень собираемости платежей достигает 98,5%, потому что деньги идут напрямую поставщикам.

"Теперь, если у управляющей организации накопилась задолженность перед РСО в размере оплаты за два и более месяцев, поставщик вправе отказаться от договора и перейти на прямые расчеты с потребителями. Прямой договор будет заключаться автоматически, без необходимости подписывать какие-либо документы, при этом "единым окном" по всем вопросам потребителя остается УК," — пояснил Мень 21 марта.

При этом министр отметил, что, согласно данным Росстата, на второй квартал 2017 года объем задолженности управляющих организаций составил почти 250 миллиардов рублей.

Прямые договорные отношения между собственниками и РСО практиковались и раньше, но не касались домов, которыми управляют УК. Теперь, по новому порядку, вопрос, заключать такой договор или нет, будет отдан на откуп собранию жильцов. Для того, чтобы "передоговориться", им понадобится согласие со стороны самой ресурсоснабжающей организации и прекращение договорных отношений с УК. Если жильцы выберут вариант с "прямым договором", в компетенции УК останется лишь надзор за состоянием домовых сетей.

Ранее Госдума РФ лишила РСО права налагать вето на решение собственников, желающих заключить с этими компаниями прямые договоры.

Следует заметить, что практика прямых договоров — не единственная новация, которую в 2018 году планируют ввести в Жилищный кодекс РФ. Так, в закон вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать максимально строго. А компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего управляющим организациям придется проходить процедуру переаттестации.

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