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Югорских чиновников наказали рублем за дорожные огражденияСегодня в 11:36

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Аукционы проводились с нарушением.

В Югре обнаружены нарушения при проведении торгов на выполнение работ по установке и замене дорожных ограждений в восьми районах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в окружной прокуратуре, аукционная комиссия, состоящая из сотрудников департамента госзаказа ХМАО-Югры и казенного учреждения "Управление автомобильных дорог", незаконно отклонила заявки всех участников торгов за исключением одной. С оставшейся компанией были заключены контракты с заведомо неисполнимыми сроками выполнения работ в 4-20 дней. В результате обязательства по контрактам не были исполнены вовремя.

За указанные нарушения директор департамента и первый заместитель директора Управления автодорог региона оштрафованы на 120 тысяч рублей.

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