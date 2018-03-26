Попавшего под санкции.

Из Нижнего Тагила ушла международная гостиничная сеть Park Inn by Radisson, работавшая во втором городе Среднего Урала с сентября 2015 года. Как рассказала "Уралинформбюро" замглавы местной администрации по финансово-экономической политике Евгения Черемных, виной всему американские санкции, под которые попала корпорация УВЗ.

По ее словам, последние изменения в составе учредителей ООО "УБТ-Отель", которому принадлежит здание, где размещалась гостиница, привели к тому, что стала четко прослеживаться связь между "Уралвагонзаводом" и собственником объекта. Тем самым, тень санкций автоматически "легла" на здание отеля.

В международной сети свой уход из Нижнего Тагила прокомментировали весьма лаконично. "По взаимному согласию сторон отель больше не находится под управлением компании Radisson Hotel Group", - рассказала "Уралинформбюро" региональный директор по PR, Восточная Европа & Россия Елена Златоустовская.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" агентству также заявили, что "договор с брендом расторгнут по взаимному согласию сторон".

"Отель продолжит работу в прежнем режиме и будет оказывать услуги на том же высоком уровне, но под другим названием. Остальные данные пока являются предметом переговоров и не подлежат раскрытию", - добавили в УВЗ.