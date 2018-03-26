×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В индустриальном парке "Богословский" продан первый участокСегодня в 16:31

  • Текст

Под производство "гофры".

Первый договор купли-продажи земли заключен в индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске. До этого резиденты брали наделы в аренду, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Теперь уже на собственных 2,5 гектара "ИН Пласт Полимер", инвестором которого выступает екатеринбургская "ЦСР Групп", будет производить гофрированные трубы для водоотведения. Инвестиции в проект составят 510 миллионов рублей.

"В настоящий момент резидент получил предварительные технические условия на проектирование, ведутся предпроектные работы, в том числе инженерно-геологические изыскания. Получить положительное заключение государственной экспертизы инициатор проекта планирует до июля 2018 года. Завершить строительно-монтажные работы и ввести производственные объекты в эксплуатацию – около 2,5 тысячи квадратных метров производственных помещений – резидент намерен в срок до конца 2018 года. Также в текущем году на предприятии будут созданы первые рабочие места – порядка 30", – уточнил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.

Ведется подготовка документов для подачи заявки на присвоение "ИН Пласт Полимер" статуса резидента ТОСЭР "Краснотурьинск", что позволит проекту привлечь софинансирование от Фонда развития моногородов по ставке 5% на срок до 8 лет. Такой длительный срок займа является уникальным условием программы.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на сегодня в "Богословском" введены в эксплуатацию все объекты инфраструктуры – линии электропередачи, сети теплоснабжения и освещения, водопроводы, газопроводы и сети связи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×