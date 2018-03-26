В индустриальном парке "Богословский" продан первый участокСегодня в 16:31
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Под производство "гофры".
Первый договор купли-продажи земли заключен в индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске. До этого резиденты брали наделы в аренду, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Теперь уже на собственных 2,5 гектара "ИН Пласт Полимер", инвестором которого выступает екатеринбургская "ЦСР Групп", будет производить гофрированные трубы для водоотведения. Инвестиции в проект составят 510 миллионов рублей.
"В настоящий момент резидент получил предварительные технические условия на проектирование, ведутся предпроектные работы, в том числе инженерно-геологические изыскания. Получить положительное заключение государственной экспертизы инициатор проекта планирует до июля 2018 года. Завершить строительно-монтажные работы и ввести производственные объекты в эксплуатацию – около 2,5 тысячи квадратных метров производственных помещений – резидент намерен в срок до конца 2018 года. Также в текущем году на предприятии будут созданы первые рабочие места – порядка 30", – уточнил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.
Ведется подготовка документов для подачи заявки на присвоение "ИН Пласт Полимер" статуса резидента ТОСЭР "Краснотурьинск", что позволит проекту привлечь софинансирование от Фонда развития моногородов по ставке 5% на срок до 8 лет. Такой длительный срок займа является уникальным условием программы.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на сегодня в "Богословском" введены в эксплуатацию все объекты инфраструктуры – линии электропередачи, сети теплоснабжения и освещения, водопроводы, газопроводы и сети связи.
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