Свердловский завод продает автомобили и квартирыСегодня в 16:18
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Чтобы рассчитаться с долгами.
Имущество Буланашского машиностроительного завода, объявленного банкротом, выставлено на торги за 171,5 миллиона рублей. Соответствующая аукционная документация опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Процедура назначена на 28 апреля.
Имущество завода собираются пустить с молотка, разбив на 29 лотов. Самый дорогостоящий — 141,8 миллиона рублей — представляет долю завода в уставном капитале ООО "СибНИИНП-инжиниринг", сообщает "Уралинформбюро".
Большую часть торгуемого имущества составляет автомобильная техника - 25 единиц, включая легковой автотранспорт и автопогрузчики. Кроме того, на продажу выставлены здание лесопильного цеха заводоуправления и две двухкомнатные квартиры, расположенные в поселке Буланаш на улице Комсомольской.
Буланашский машиностроительный завод был построен в 1972 году. Он специализировался на проектировании, производстве и ремонте нефтегазового оборудования. В 2003 году вошел в состав промышленной группы "Генерация" — крупного машиностроительного холдинга, выпускающего теплоэнергетическое, нефтегазовое, буровое и нефтехимическое оборудование в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Завод обанкротился в апреле 2016 года. Среди его кредиторов значатся транспортная компания "Оверлэнд Лоджистик", АО "Арктех" и ООО "Челябспецдеталь". По данным регионального УФССП, общая задолженность предприятия составляет порядка 300 миллионов рублей.
ООО "БМЗ" — не единственное крупное предприятие, "попавшее в распродажу" за последние время. На портале опубликованы объявления о торгах по имуществу Екатеринбургского виншампанкомбината и ОАО "Свердловскдорстрой".
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