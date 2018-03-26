В "безопасной" номинации.

26 марта в Москве проходит вручение премии WOW HR 2018. Мероприятие проводится третий год подряд в рамках проекта "АльфаСтрахование" "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья". Основная задача - отметить самые интересные решения в области коммуникаций, управления персоналом, организации бизнес-процессов и корпоративной культуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования", компания выступает партнером номинации Save - одной из восьми номинаций премии WOW HR. Ее тема – жизнь и здоровье сотрудников, безопасность труда и улучшение рабочих условий. В номинации будут отмечены проекты, отражающие деятельность компании, ее отделов и сотрудников, направленную на организацию безопасных и достойных условий труда

Также для представителей крупных компаний, творческих команд, оригинальных и молодых стартапов проходит конференция, которая затрагивает восемь ключевых тем. Среди спикеров - эксперты "Билайна", "Элары", Tele2, "Мегаполиса", Oriflame, Совкомбанка и другие.

Предметами обсуждения стали IT-инструменты, digital-проекты, связанные с жизнью и здоровьем сотрудников, трансформацией бизнеса, разработки, помогающие решать различные бизнес-задачи с помощью видеоматериалов, проекты эффективного обустройства офисных пространств. Выступающие презентуют проекты по массовому подбору персонала, обучению и мотивации сотрудников, а также кейсы по использованию игры в качестве инструмента бизнеса.

Ключевым спикером стал Валерий Газзаев – заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Самый титулованный отечественный тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу представит доклад на тему "Лидерство в бизнесе и спорте".

"WOW HR – мероприятие, которое позволяет нам узнать о wow-решениях в области HR и смежных областях. В этом году наша компания особо отметит тех участников, чьи проекты делают условия труда работников компании более безопасными. "АльфаСтрахование" уделяет большое внимание здоровью персонала, поэтому находится в тесном сотрудничестве со многими компаниями по этому вопросу, предлагая современные решения и разрабатывая продукты по здоровью и мотивации коллектива", - отметил директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.