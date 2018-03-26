ЕВРАЗ НТМК поставил Амурскому НПЗ более 1 300 тонн двутавраСегодня в 17:26
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За год.
В 2017 году ЕВРАЗ НТМК произвел 1 300 тонн двутавровых балок для создания металлоконструкций при строительстве инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В текущем году поставки продолжаются.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, для крупнейшего в России завода по переработке природного газа производятся двутавры 19 профилеразмеров, в том числе из низколегированной стали №345.
Сортамент ЕВРАЗ НТМК, лидирующего в этом сегменте в России и СНГ, включает свыше 300 профилеразмеров горячекатаной балки длиной от 6 до 24 метров. В минувшем году предприятие освоило выпуск строительной балки высокой прочности классов С390 и С440.
Высокопрочные двутавры производятся из стали, легированной ванадием, и выдерживают тесты на прочность в 70-градусный мороз, что позволяет использовать их в районах Крайнего Севера.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность - 42 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован на 2021 год. Остальных - последовательно до конца 2024 года. Амурского ГПЗ будет производить природный газ, этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий.
Параллельно возводятся подъездные дороги, железнодорожные коммуникации, причал на реке Зее. В городе Свободном появится жилой микрорайон на 5 000 жителей для работников АГПЗ.
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