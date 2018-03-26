Антипинский НПЗ представил наработки по экологической безопасностиСегодня в 20:02
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На форуме Росприроднадзора.
Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие ГК "Новый Поток" - представил проект плана мероприятий по защите окружающей среды и экологической безопасности. Презентация прошла на организованных управлением Росприроднадзора по Тюменской области публичных обсуждениях "Анализ правоприменительной практики по итогам 2017 года".
Доклад о применении современных технологий и методов соблюдения природоохранного законодательства сделал главный инженер завода Сергей Мурзин. В частности, он отметил, что снижать риски загрязнения воздуха и воды, а также контролировать состояние экологической обстановки позволяет современное аналитическое оборудование центральной заводской лаборатории. В частности, для мониторинга атмосферного воздуха в 2017 году закуплена система анализа газовоздушной среды.
По словам главного инженера Антипинского НПЗ, чтобы полученная информация была объективной, дополнительные проверки проводят сторонние аккредитованные лаборатории Тюмени. Ежегодно независимые специалисты замеряют уровень шума, вибрации, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как на технологических площадках предприятия, так и на прилегающей территории.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, по данным протоколов лабораторно-инструментальных исследований, все взятые в минувшем году на Антипинском НПЗ пробы соответствуют нормативам. Кроме того, на заводе надзорным ведомством регулярно проводятся проверки на соответствие норм экологической безопасности. По итогам проведенных в 2017 – начале 2018 годов мероприятий нарушений не выявлено.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия нефтепереработки (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумного производства (Нижегородская область), а также осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ с установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год. Рекордная для России глубина переработки в 98% позволила предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество выпускаемого им дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5.
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