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Toyota "списала" AvensisСегодня в 09:57

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Не берут.

Японский автопроизводитель Toyota прекратил выпуск седанов и универсалов Avensis из-за низких продаж. Об этом сообщает британское издание AutoCar.

В качестве возможных "преемников" модели в своем классе на европейском рынке рассматриваются Toyota Camry и универсал Auris.

Модель Avensis выпускалась на Toyota Manufacturing UK в Бернастоне с 1997 года. Последнее поколение появилось на отечественном рынке в 2008 году. С 2012-го компания завершила ее поставки в Россию: Avensis сильно проигрывал в популярности Toyota Camry, которую собирали на заводах в РФ, передает "Уралинформбюро".

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