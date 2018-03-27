Россиян хотят оставить без работы по совместительствуСегодня в 11:10
- Текст
Ради их же блага.
В России на законодательном уровне могут ограничить труд на нескольких рабочих местах одновременно. Соответствующий законопроект намерен разработать и внести на рассмотрение коллег депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
По мнению парламентария, предполагаемые изменения в Трудовом Кодексе позволят защитить работников от чрезмерной нагрузки, сохранить их жизнь и здоровье. "Человек, работая в двух-трех местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его деятельности. Законодательство сегодня не содержит требований о том, что работодатель, у которого человек трудится по основному месту работы, обязан проверять наличие у него других мест работы и условия работы на них", - заявил Вострецов в интервью "Парламентской газете".
Реализация инициативы, уверен депутат, предполагает и материальную выгоду, поскольку под совместительством зачастую скрывается обычная переработка, и "люди получают не те деньги, которые им действительно положены", передает "Уралинформбюро".
По мнению Вострецова, совмещение выгодно только работодателю, поскольку позволяет дешево, без официального трудоустройства сотрудников, решать рабочие вопросы. "Ты трудишься и за себя и за того парня, а в большинстве случаев платить тебе будут не более 30% от оклада. В этих случаях не надо оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ, подавать информацию в центр занятости о наличии вакантных ставок или искать других работников", - заявил депутат.
По данным Минздрава РФ, сегодня по совместительству работает порядка 20% от медработников всех категорий, трудоустроенных по основной должности. Однако депутат полагает, что в реальности работников намного больше, поскольку Минобрнауки, Минкультуры и Росстат информацией так и не поделились.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:43
МРСК Урала подхватит энергосбыт в Нижнем Тагиле
И Невьянске.Сегодня в 14:43
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок
Остальные - взрослые.Сегодня в 14:31
Екатеринбург прощается с металлическими гаражами
На ВИЗе.Сегодня в 14:30
Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судом
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 14:28
ТРЦ Заводовского-Погребинского первыми попали под проверку после пожара в Кемерово
"Гринвич" и "Пассаж".Сегодня в 14:03
Тюменец задушил мать веревкой
И сдал ее телевизор в комиссионку.Сегодня в 13:54
Майгуров "пристреливается" к посту главы Союза биатлонистов России
Во второй раз.Сегодня в 13:51
Дело о дисквалификации Якоба будет рассматривать новый судья
Предыдущий заболел.Сегодня в 13:49
Жительница Киргизии продавала новорожденную внучку за 17 тысяч рублей
Родные отказались от ребенка.Сегодня в 13:48
Екатеринбуржцы годами воевали с антисанитарией в подвале
Помог депутат.Сегодня в 13:12
Власти Екатеринбурга закроют Бажова и Рябинина
Для парковки.Сегодня в 12:39
Пермяк до смерти забил односельчанина в гостях у матери
Пойдет под суд.Сегодня в 12:26
Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Во время инспекции.Сегодня в 12:13
В Челябинске ищут мать убитого младенца
Возбуждено дело.Сегодня в 12:12
ВСМПО растит кадры в "Школе инженерной культуры"
С играми и театром теней.
Главные новости
- Сегодня в 12:26Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
- Сегодня в 09:55Дети "вгоняют" свердловчан в бедность
- Сегодня в 09:01"Медный трамвай" подорожал на сотню миллионов
- Сегодня в 08:08Путин, поезд в огне!
- 26 марта в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.