Ради их же блага.

В России на законодательном уровне могут ограничить труд на нескольких рабочих местах одновременно. Соответствующий законопроект намерен разработать и внести на рассмотрение коллег депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

По мнению парламентария, предполагаемые изменения в Трудовом Кодексе позволят защитить работников от чрезмерной нагрузки, сохранить их жизнь и здоровье. "Человек, работая в двух-трех местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его деятельности. Законодательство сегодня не содержит требований о том, что работодатель, у которого человек трудится по основному месту работы, обязан проверять наличие у него других мест работы и условия работы на них", - заявил Вострецов в интервью "Парламентской газете".

Реализация инициативы, уверен депутат, предполагает и материальную выгоду, поскольку под совместительством зачастую скрывается обычная переработка, и "люди получают не те деньги, которые им действительно положены", передает "Уралинформбюро".

По мнению Вострецова, совмещение выгодно только работодателю, поскольку позволяет дешево, без официального трудоустройства сотрудников, решать рабочие вопросы. "Ты трудишься и за себя и за того парня, а в большинстве случаев платить тебе будут не более 30% от оклада. В этих случаях не надо оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ, подавать информацию в центр занятости о наличии вакантных ставок или искать других работников", - заявил депутат.

По данным Минздрава РФ, сегодня по совместительству работает порядка 20% от медработников всех категорий, трудоустроенных по основной должности. Однако депутат полагает, что в реальности работников намного больше, поскольку Минобрнауки, Минкультуры и Росстат информацией так и не поделились.