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МУГИСО вернет "лицо" дому почетных граждан ЕкатеринбургаСегодня в 11:28

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Пострадавшему от застройщиков.

Власти Свердловской области задумали вернуть первозданный вид одному из старейших особняков Екатеринбурга — дому купцов Ижболдиных на углу Ленина–Хохрякова. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Торги назначены на 9 апреля. В роли заказчика выступает распорядительная дирекция МУГИСО. Подрядчику предстоит до 31 мая отремонтировать цоколь и фасады здания, воссоздать утраченные декоративные элементы, заменить водосточные трубы. Стартовая цена работ составляет 2 миллиона рублей.

Дом Ижболдиных в каменном варианте был построен в 1859 году, хотя деревянное строение на его месте стояло уже в начале XIX века. Купцы Сергей и Николай Ижболдины, владевшие им до революции 1917 года, входили в список почетных граждан Екатеринбурга. Как сообщает сайт областного управления по охране и использованию объектов культурного наследия, дом Ижболдиных считался одной из самых крупных городских усадеб многофункционального назначения.

В июле 2012 года часть усадьбы (хозпостройка во дворе дома) попала в зону строительства гостиничного комплекса, что вызвало бурные протесты горожан. Как "Уралинформбюро" сообщало ранее, градозащитники даже устраивали круглосуточные дежурства, пытаясь не допустить сноса, но интересы застройщиков взяли верх.

Оставшаяся часть здания, по мнению реставраторов, давно нуждается в ремонте. В сентябре 2015 года группа экспертов из Екатеринбурга и Челябинска предложила воссоздать утраченные детали его декоративного убранства, а также восстановить один из козырьков и полуторастворчатые двери на северном и южном фасадах.

В июне 2017 года областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия утвердило охранные зоны дома Ижболдиных.

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