И Невьянске.

С 1 апреля 2018 года в Невьянске и Нижнем Тагиле сменится гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии. По решению Минэерго РФ ОАО "МРСК Урала" будут переданы функции частного АО "Роскоммунэнерго" (находившегося под управлением ЗАО "Межрегионсоюзэнерго"). Долг энергосбыта перед электросетевой компанией составляет порядка 1 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, компания будет выполнять функции гарантирующего поставщика до момента проведения российским правительством конкурса на присвоение статуса ГП в регионе специализированной организации. Победителю предстоит погасить долги АО "Роскоммунэнерго" на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Долги предприятия на розничном рынке, к которым относится и 1 миллиард, невыплаченный МРСК Урала за услуги по передаче электроэнергии, электросетевая компания намерена взыскивать принудительно в рамках исполнительного производства. Также МРСК Урала подано заявление о банкротстве АО «Роскоммунэнерго».

Смена гарантирующего поставщика не окажется ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей, ни на надежности электроснабжения. Все клиенты "Роскоммунэнерго" в Нижнем Тагиле и Невьянске будут оповещены.

"Мы прогнозировали такое развитие ситуации, поэтому фактически для МРСК Урала" это не являлось новостью. В компании заблаговременно был сформирован график действий в случае необходимости подхвата функций. В настоящий момент мы уже понимаем, как будут производиться выставление счетов за электроэнергию, их доставка, а также определены точки переоформления договоров потребителей. Сбытовая деятельность для нашей компании не является профильным видом бизнеса, но мы в полной мере осознаем всю степень ответственности нашей компании в части сохранения стабильной ситуации на розничном рынке электроэнергетики Нижнего Тагила и Невьянска. "МРСК Урала" находится в самом плотном взаимодействии с руководителями территорий и представителями правительства Свердловской области", - подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков.

На сегодня на территории присутствия Общества остается два должника - ПАО "Челябэнергосбыт" и ООО "Новоуральская сбытовая компания" - и оба рискуют утратить статус гарантирующего поставщика. Просроченная задолженность первого на текущую дату составляет 1,7 миллиарда рублей, а второго – более 300 миллионов рублей.