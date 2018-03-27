Долларов.

ТОО "Актюбинская медная компания" (входит в Группу "Русская медная компания") завершило сделку по привлечению синдицированного амортизационного предэкспортного кредита на 250 миллионов долларов. Он берется на 5 лет для рефинансирования существующей задолженности АМК и общие корпоративные нужды. Кредит обеспечен залогом имущественных прав на экспортную выручку и гарантиями первого требования, предоставленными материнской холдинговой компанией, производственными и торговыми компаниями Группы РМК.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, банки проявили высокий интерес к сделке, координатором и организатором которой выступил Natixis, он же выступил в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению.

В сделке участвовали 11 международных финансовых учреждений, в том числе AO "АЛЬФА-БАНК", ING Bank, АО "Натиксис Банк", RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО "Росбанк", ПАО "Сбербанк", АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, а также Банк Интеза и AO "Райффайзенбанк" в качестве организаторов.

ПАО "Росбанк" и ПАО "Сбербанк" выступили в качестве Банков Паспорта сделки, а ING Bank - в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells занималась юридическим консультированием кредиторов.

АМК специализируется на добыче и производстве меди в медном концентрате и цинка в цинковом концентрате. Компания две обогатительные фабрики в Актюбинской области общей производительностью 5 миллионов тонн руды в год. Кроме того, с помощью ТОО "Коппер Технолоджи" она управляет двумя крупными месторождениями в Казахстане: "50 лет Октября" (мощность добычи до 3,5 миллиона тонн руды в год) и Приорским медно-цинковым ( до 2,5 миллиона тонн руды в год). За 2017 год АМК произвела 58 тысяч тонн меди в медном концентрате и 52,4 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате.

Русская медная компания – холдинг, объединяющий 13 предприятий в Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях России и Актюбинской области Казахстана. Среди них три металлургических производства, гидрометаллургический завод, восемь горнодобывающих предприятий и торговая компания.

РМК владеет 22 лицензиями на разработку и добычу полезных ископаемых в двух странах. В 2017 году Группа произвела 203,7 тысячи тонн меди в катодном эквиваленте (включая 146,9 тысячи тонн меди в концентрате), 68,7 тысячи тонн цинка в цинковом концентрате, 4 тонны золота и 76 тонн серебра.