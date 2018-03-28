Потребовалось 444 миллиона.

За три месяца 2018 года в Свердловской области были приведены в порядок 354 многоквартирных дома. На проведение работ потрачено 444 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

По данным фонда капремонта Среднего Урала, больше всего домов (207) удалось отремонтировать в Екатеринбурге. В целом по Свердловской области 165 домов получили ремонт кровли, в 156 домах обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, в 115 домах — системы электроснабжения. Сети водоотведения заменены по 83 адресам, системы теплоснабжения — в 42 многоквартирных домах.

По итогам 2017 года Свердловская область вышла на третье место в России по объемам проведенного капремонта. За прошлый год удалось отремонтировать 4 360 многоквартирных домов. В 2018 году областные власти планируют привести в порядок 1 400 зданий в 75 муниципалитетах региона.

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