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Выручка Группы РМК подобралась к 130 миллиардам рублейСегодня в 11:47

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Увеличившись на 6%.

Почти 130 миллиардов рублей составила выручка Группы "Русская медная компания" в 2017 году. Результат предыдущего года оказался превышен на 6%. Чистая прибыль сохранилась на уровне 2016 года - 16,2 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, за минувший год холдинг произвел свыше 183 тысяч тонн катодов и 104 тысяч тонн медной катанки. Рост по отношению к итогам 2016 года по катодам составил 3%, по катанке – 4%. Выпуск меди в медном концентрате снизился на 4% и составил 146,9 тысячи тонн, производство цинка в цинковом концентрате выросло на 28% - до 68,7 тысячи тонн.

Кроме того, в 2017 году увеличилось производство золота и серебра в слитках на 27% и 4% соответственно - было выпущено 4 тонны золота и свыше 76 тонн серебра.

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