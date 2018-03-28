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На ВСМПО отметили самых классныхСегодня в 13:32

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Мастеров.

В Верхней Салде прошло традиционное чествование мастеров ВСМПО. Лучшими из лучших были признаны 172 человека - на 20 больше, чем годом ранее.

Самых-самых определяли в разных видах производства – плавильно-литейном, кузнечном, прокатном, инструментальном и машиностроительном, а также в группе цехов, контролирующих качество продукции, обеспечивающих нормальное течение производственных процессов.

Сначала награды специалистам второго класса вручали директор по управлению персоналом Владимир Карагодин, главный энергетик предприятия Александр Мельников, а также директора по производству и качеству ВСМПО Олег Рябов и Александр Кожуров.

Через два дня последние вместе с заместителем директора по управлению персоналом Константином Ильичевым и начальником управления промышленной безопасности ВСМПО Сергеем Богданчиковым поздравляли мастеров первого класса.


Фото: газета "Новатор"

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, традиция награждать представителей связующего звена между руководством и рабочими зародилась на ВСМПО в 2005 году.

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