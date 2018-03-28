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Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебеньСегодня в 12:46

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У нелегалов.

Свердловских подрядчиков обяжут при строительстве и ремонте дорог использовать только лицензированные материалы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.

Соответствующее требование выдвинуло руководство регионального Управления автомобильных дорог на недавнем заседании коллегии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.

По словам начальника Управления Вячеслава Данилова, особую тревогу вызывают стройматериалы с нелегальных карьеров: щебень, отсев и песок. Владельцы таких карьеров работают без лицензий, не платят налоги, активно демпингуют цены на рынке материалов, а свои грузы перевозят без соблюдения требований безопасности и весогабаритных параметров.

Чтобы пресечь нарушение законодательства в сфере использования недр, свердловское ведомство ужесточило требования к дорожным строителям. "Отныне компания, претендующая на выполнение работ по госконтракту, должна предоставлять информацию о наличии лицензии на стройматериалы", - пояснил Вячеслав Данилов.

Если необходимых документов нет, то компания может быть оштрафована и не приступит к выполнению условий контракта до тех пор, пока не предоставит доказательства легального происхождения материалов, предупредил руководитель областного управтодора.

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