Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебеньСегодня в 12:46
- Текст
У нелегалов.
Свердловских подрядчиков обяжут при строительстве и ремонте дорог использовать только лицензированные материалы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.
Соответствующее требование выдвинуло руководство регионального Управления автомобильных дорог на недавнем заседании коллегии областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.
По словам начальника Управления Вячеслава Данилова, особую тревогу вызывают стройматериалы с нелегальных карьеров: щебень, отсев и песок. Владельцы таких карьеров работают без лицензий, не платят налоги, активно демпингуют цены на рынке материалов, а свои грузы перевозят без соблюдения требований безопасности и весогабаритных параметров.
Чтобы пресечь нарушение законодательства в сфере использования недр, свердловское ведомство ужесточило требования к дорожным строителям. "Отныне компания, претендующая на выполнение работ по госконтракту, должна предоставлять информацию о наличии лицензии на стройматериалы", - пояснил Вячеслав Данилов.
Если необходимых документов нет, то компания может быть оштрафована и не приступит к выполнению условий контракта до тех пор, пока не предоставит доказательства легального происхождения материалов, предупредил руководитель областного управтодора.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:09
Грипп атакует Югру второй раз за год
В зоне риска - школьники.Сегодня в 12:53
На Урале впервые выберут лидеров корпоративной благотворительности
Среди крупных компаний.Сегодня в 12:50
Заморозивший ямальца экс-полицейский стал фигурантом еще одного дела
Вскрылись новые эпизоды.Сегодня в 12:46
Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
У нелегалов.Сегодня в 12:41
Спасатель из Кемерово раскрыл ужасающие детали поисковой операции
"Тела были почти везде".Сегодня в 12:33
"Сносный" список Екатеринбурга вырос до 79 адресов
Облбюджет подкинул денег.Сегодня в 12:03
В небе над Средним Уралом замечены истребители и боевые вертолеты
Идут военные учения.Сегодня в 11:47
Выручка Группы РМК подобралась к 130 миллиардам рублей
Увеличившись на 6%.Сегодня в 11:35
Устроивший в школе стрельбу американец покончил с собой
А не был убит.Сегодня в 11:13
Ветеранов ВСМПО закружил "Хоровод здоровья"
С кашей и чаем из солдатских термосов.Сегодня в 11:03
На Серовском тракте автобус насмерть сбил мужчину
Который шел по обочине.Сегодня в 11:00
Екатеринбурженке ограничили свободу за кражу газа
Ущерб превысил 56 тысяч рублей.Сегодня в 11:00
Пытавшиеся продать гигантский изумруд екатеринбуржцы вышли на свободу
Дело возвращено прокурору.Сегодня в 10:47
Мясо вместо лица: в Екатеринбурге совершено жестокое убийство
В доме на Куйбышева.Сегодня в 10:44
Военная техника парализовала движение в Екатеринбурге
На Вторчермете.
Главные новости
- Сегодня в 12:46Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
- Сегодня в 12:33"Сносный" список Екатеринбурга вырос до 79 адресов
- Сегодня в 10:09"Виновна без сомнения": британцы заклеймили Россию
- Сегодня в 09:43В Екатеринбурге совершен налет на отделение Сбербанка
- Сегодня в 09:17Россияне бойкотируют торговые центры
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.