Среди крупных компаний.

27 марта 2018 года в Екатеринбурге был дан старт проекту "Лидеры корпоративной благотворительности. Урал". Его организатором выступила ассоциация организаций "Форум доноров". Проведение конкурса поддержали полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и бизнес-ассоциации.

Проекту "Лидеры корпоративной благотворительности" уже 10 лет, но на Урал он пришел впервые. Цель конкурса - стимулирование развития и продвижения практик корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в регионах, передает "Уралинформбюро".

Как отметил на открытии проекта в уральской столице советник гендиректора Фонда президентских грантов Игорь Соболев, основная задача -это поддержка гражданских инициатив и развитие компетенции некоммерческого сектора. "Для того, чтобы он рос, укреплялся и работал максимально результативно и эффективно", - подчеркнул он.

Стратегическим партнером конкурса выступил Благотворительный фонд "Ренова". Его директор Ольга Башкирова, взяв слово, в первую очередь выразила соболезнования семьям жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

По ее словам, благотворительность добавляет престижа и хорошо сказывается на привлекательности компаний, так как они включаются в различные рейтинги и попадают в публикации СМИ. Кроме того, в рамках проекта проходят образовательные мероприятия, направленные на претворение в жизнь благотворительных инициатив.

Еще одним важным аспектом проекта О.Башкирова назвала исследования, которые позволяют получать информацию и выявлять лучшие практики. Публикуемый по их итогам отчет - отличное пособие для тех, кто еще не участвует в благотворительности.

Она отметила, что корпорация "Ренова" поддерживает реализацию проекта именно в УрФО - территории активного бизнеса компании. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы компании ГК "Ренова" приняли участие в этом конкурсе", - сказала О.Башкирова.

В частности, одним из участников открывающего проект семинара стал Виктор Кривошеин, генеральный директор АО "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") - застройщика нового екатеринбургского района Академический.

"Как социально ответственный бизнес мы реализуем корпоративные проекты, в том числе имеем опыт работы в сфере образования, спорта, организации культурных мероприятий. В рамках семинара мы изучаем различные практики в сфере благотворительности и, вполне возможно, выйдем на новый уровень в своей деятельности", - подытожил он.

Стоит отметить, что за десятилетие проведения конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в России его участниками стали 160 компаний. Проекты, претендующие на победу в обязательном порядке должны быть социально ориентированными и предусматривать вложение средств в благотворительные программы в сфере образования, здравоохранения и помощи детям.