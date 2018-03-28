На Урале впервые выберут лидеров корпоративной благотворительностиСегодня в 12:53
- Текст
Среди крупных компаний.
27 марта 2018 года в Екатеринбурге был дан старт проекту "Лидеры корпоративной благотворительности. Урал". Его организатором выступила ассоциация организаций "Форум доноров". Проведение конкурса поддержали полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских и бизнес-ассоциации.
Проекту "Лидеры корпоративной благотворительности" уже 10 лет, но на Урал он пришел впервые. Цель конкурса - стимулирование развития и продвижения практик корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в регионах, передает "Уралинформбюро".
Как отметил на открытии проекта в уральской столице советник гендиректора Фонда президентских грантов Игорь Соболев, основная задача -это поддержка гражданских инициатив и развитие компетенции некоммерческого сектора. "Для того, чтобы он рос, укреплялся и работал максимально результативно и эффективно", - подчеркнул он.
Стратегическим партнером конкурса выступил Благотворительный фонд "Ренова". Его директор Ольга Башкирова, взяв слово, в первую очередь выразила соболезнования семьям жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
По ее словам, благотворительность добавляет престижа и хорошо сказывается на привлекательности компаний, так как они включаются в различные рейтинги и попадают в публикации СМИ. Кроме того, в рамках проекта проходят образовательные мероприятия, направленные на претворение в жизнь благотворительных инициатив.
Еще одним важным аспектом проекта О.Башкирова назвала исследования, которые позволяют получать информацию и выявлять лучшие практики. Публикуемый по их итогам отчет - отличное пособие для тех, кто еще не участвует в благотворительности.
Она отметила, что корпорация "Ренова" поддерживает реализацию проекта именно в УрФО - территории активного бизнеса компании. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы компании ГК "Ренова" приняли участие в этом конкурсе", - сказала О.Башкирова.
В частности, одним из участников открывающего проект семинара стал Виктор Кривошеин, генеральный директор АО "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") - застройщика нового екатеринбургского района Академический.
"Как социально ответственный бизнес мы реализуем корпоративные проекты, в том числе имеем опыт работы в сфере образования, спорта, организации культурных мероприятий. В рамках семинара мы изучаем различные практики в сфере благотворительности и, вполне возможно, выйдем на новый уровень в своей деятельности", - подытожил он.
Стоит отметить, что за десятилетие проведения конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" в России его участниками стали 160 компаний. Проекты, претендующие на победу в обязательном порядке должны быть социально ориентированными и предусматривать вложение средств в благотворительные программы в сфере образования, здравоохранения и помощи детям.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:09
Грипп атакует Югру второй раз за год
В зоне риска - школьники.Сегодня в 12:53
На Урале впервые выберут лидеров корпоративной благотворительности
Среди крупных компаний.Сегодня в 12:50
Заморозивший ямальца экс-полицейский стал фигурантом еще одного дела
Вскрылись новые эпизоды.Сегодня в 12:46
Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
У нелегалов.Сегодня в 12:41
Спасатель из Кемерово раскрыл ужасающие детали поисковой операции
"Тела были почти везде".Сегодня в 12:33
"Сносный" список Екатеринбурга вырос до 79 адресов
Облбюджет подкинул денег.Сегодня в 12:03
В небе над Средним Уралом замечены истребители и боевые вертолеты
Идут военные учения.Сегодня в 11:47
Выручка Группы РМК подобралась к 130 миллиардам рублей
Увеличившись на 6%.Сегодня в 11:35
Устроивший в школе стрельбу американец покончил с собой
А не был убит.Сегодня в 11:13
Ветеранов ВСМПО закружил "Хоровод здоровья"
С кашей и чаем из солдатских термосов.Сегодня в 11:03
На Серовском тракте автобус насмерть сбил мужчину
Который шел по обочине.Сегодня в 11:00
Екатеринбурженке ограничили свободу за кражу газа
Ущерб превысил 56 тысяч рублей.Сегодня в 11:00
Пытавшиеся продать гигантский изумруд екатеринбуржцы вышли на свободу
Дело возвращено прокурору.Сегодня в 10:47
Мясо вместо лица: в Екатеринбурге совершено жестокое убийство
В доме на Куйбышева.Сегодня в 10:44
Военная техника парализовала движение в Екатеринбурге
На Вторчермете.
Главные новости
- Сегодня в 12:46Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
- Сегодня в 12:33"Сносный" список Екатеринбурга вырос до 79 адресов
- Сегодня в 10:09"Виновна без сомнения": британцы заклеймили Россию
- Сегодня в 09:43В Екатеринбурге совершен налет на отделение Сбербанка
- Сегодня в 09:17Россияне бойкотируют торговые центры
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.