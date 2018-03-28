Во время практики.

В 2018 году ООО "РН-Пурнефтегаз" приняло на практику 22 студента губкинского филиала Удмуртского государственного университета. Молодые люди осваивают основы профессионального мастерства в цехах по добыче нефти, газа и газового конденсата, а девушки – в исследовательской химико-аналитической лаборатории. Все они имеют необходимые допуски для работы на объектах повышенной опасности нефтедобывающего производства предприятия.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Пурнефтегаз", четырехмесячная оплачиваемая производственная практика является обязательной частью программы среднего специального образования "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Именно благодаря участию нефтяников данная специальность появилась в губкинском филиале УдГУ пять лет назад.

"РН-Пурнефтегаз" ежегодно оказывает благотворительную помощь для пополнения материально-учебной базы – с момента создания проекта на его развитие выделено порядка 7 миллионов рублей. Средства пошли на оборудование учебного класса, покупку учебной литературы, а также специализированных виртуальных тренажеров "Освоение и эксплуатация скважин" и "Имитация капитального ремонта скважины".

Благотворительная помощь оказывается и в интеллектуальном плане: производственники-нефтяники принимают участие в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин, методических указаний. Возникла и своеобразная традиция - руководитель одного из производственных подразделений "РН-Пурнефтегаза" возглавляет государственную аттестационную комиссию. Самой мощной мотивацией для губкинских студентов УдГУ стало предоставление рабочих мест в цехах предприятия-партнера десятке лучших выпускников. В 2018 году состоится второй выпуск нефтегазовой специальности.

Подобная форма сотрудничества совпадает с курсом государства на обеспечение рынка труда России рабочими кадрами, где ключевая роль отводится бизнесу как главному заказчику образовательных услуг.