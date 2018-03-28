Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублейСегодня в 15:14
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Привлеченные юристы.
Екатеринбургский "Водоканал" ищет партнера для оперативного взыскания долгов. 28 марта соответствующая аукционная документация была размещена на портале госзакупок.
По техзаданию, речь идет о помощи во взыскании задолженностей по договорам на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, а также по типовым договорам холодного водоснабжения и водоотведения.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", это не новшество, а многолетняя практика. Предприятие уже не первый год заключает договоры с компаниями, ведущими претензионную работу с должниками. Объем недоимки с юридических и физических лиц на сегодня составляет солидную сумму в 2,8 миллиарда рублей. Юристам "Водоканала" трудно справиться с таким количеством в одиночку. Ведь период взыскания может составить не один месяц: процесс начинается с подачи досудебной претензии и заканчивается передачей исполнительного листа в службу судебных приставов. При этом суммы долга продолжают расти. Для того, чтобы минимизировать сроки взыскания, "Водоканал" и привлекает в качестве помощников юристов со стороны.
"Бывают ситуации, в которых абоненты не погашают, а продолжают накапливать задолженности, несмотря на решения судов и наличие исполнительных листов. По таким должникам сегодня готовятся иски о банкротстве. В результате абонент либо начинает выплачивать долги, чтобы избежать признания банкротом, либо прекращает их накапливать, если иск о признании банкротом удовлетворен», — пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Водоканала.
Стоит отметить, что аукцион состоится 24 апреля. Стартовая цена составляет 5 миллионов рублей, которые поступят подрядчику из средств "Водоканала". В эту сумму будет включено вознаграждение агента за взысканную дебиторскую задолженность и пени, налоговые и иные обязательные платежи, а также затраты, издержки и другие расходы исполнителя, связанные с исполнением контракта.
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