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Марийскому НПЗ разрешили самостоятельно поверять измерительные приборыСегодня в 18:05

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По итогам переаттестации.

Лаборатория Марийского НПЗ (входит в ГК "Новый Поток") прошла переаттестацию Росаккредитации на самостоятельное проведение поверки средств измерений.

Комиссия надзорного ведомства проверила технологическое оснащение метрологической лаборатории, а также оценила навыки и компетентность сотрудников предприятия. Специалисты подтвердили соответствие квалификации персонала и оборудования НПЗ государственным стандартам в сфере единства измерений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, метрологическая лаборатория Марийского НПЗ была открыта в 2011 году. Спустя пять лет исследовательский центр был модернизирован в соответствии с современными госстандартами для получения аккредитации.

В задачи метрологической лаборатории входят аналитический контроль технологического процесса, отслеживание исправной работы и точности измерительных приборов, а также мониторинг состояния оборудования, предназначенного для обеспечения промышленной и экологической безопасности. В подразделение входят лаборатории теплотехнических измерений, химанализов и уровнеметрии.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания - владелец месторождений в Оренбуржье.

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