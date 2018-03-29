Особенно в социальном плане.

В 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил в Башкортостан более 2 миллионов тонн материалов для строительства, в том числе дорожного. Сумма поставок в адрес предприятия достигла почти 300 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены на круглом столе, посвященном исполнению соглашения о сотрудничестве между ММК и Башкирией.

Его участниками стали старший менеджер группы социальных программ предприятия Егор Кожаев, ведущий специалист отдела перспективного развития Марина Корнева и директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Светлана Тулупова,а также постоянный представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин и председатель магнитогорского отделения Курултая Азамат Ахметкужин.

Они обсудили возможность взаимодействия в информационном пространстве и заинтересованность ММК в усилении взаимодействия в сфере молодежной политики. А.Ахметкужин подчеркнул, что готов разработать соответствующие проекты.

Е.Кожаев отметил удовлетворенность исполнением соглашения относительно создания туристско-рекреационного кластера "Горные курорты Башкирии "Легенда Урала".

"В конце 2017 года был реализован серьезный инфраструктурный проект, связанный со строительством дороги от ресторанного комплекса "Старый очаг" до деревни Кусимово. Насколько мы понимаем, в республике есть план в этом году реализовать проект до конца", - сказал он.

По словам старшего менеджера группы социальных программ ММК, комбинат намерен принять участие в реконструкции очистных сооружений в районе озера Банное - ведутся переговоры с администрацией Абзелиловского района. Рассматривается вопрос софинансирования проектной документации.

"Мы прекрасно понимаем ответственность за территории, где находятся наши активы, в том числе санаторно-курортные. Качество жизни на этих территориях у населения и отдыхающих там людей должно повышаться", - подчеркнул Е.Кожаев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, двустороннее соглашение о сотрудничестве между предприятием и Башкортостаном было подписано в 2016 году. Наиболее ярко оно проявляется в социальном плане. В начале 2018 года представители республики посетили детские оздоровительные лагеря "Уральские зори" и "Горное ущелье", расположенные в Башкирии, и были впечатлены увиденным.