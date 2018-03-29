Минстрой России перепишет закон об охране памятниковСегодня в 10:24
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В части госэкпертизы.
При реставрации объектов культурного наследия (ОКН) должен применяться особый порядок госэкпертизы. Об этом 28 марта заявили эксперты Общественного совета Минстроя России.
По словам членов совета, сегодня реконструкция памятников истории регламентируется федеральным законом 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)".
Этот акт предусматривает при реконструкции ОКН проведение лишь общей госэкспертизы проектной документации, такой, какая применяется ко всем объектам капитального строительства. При этом не учитываются исторические показатели и параметры здания - прочность, долговечность, устойчивость.
Кроме того, при существующем порядке госэкспертизы применительно к памятникам истории приходится разрабатывать дополнительные комплекты проектной документации. Это ведет к увеличению затрат и сроков проектирования. А на объектах деревянного зодчества или на зданиях, содержащих элементы монументальной живописи, эти правила вообще невозможно применить, отметили участники заседания.
Чтобы разрешить эту коллизию, эксперты Минстроя предложили создать особое градостроительное регулирование в сфере культурного наследия, разработав для памятников отдельный порядок госэкспертизы, учитывающий все вышеизложенные нюансы. Правда, для этого придется внести изменения в Градостроительный кодекс РФ, подзаконные акты закона 73-ФЗ и другие нормативно-правовые документы в этой сфере.
Стоит заметить, что реставраторы давно говорят о несовершенстве нормативной базы при сохранении объектов культурного наследия. В феврале 2018 года Союз реставраторов России опубликовал меморандум, в котором, в частности, был поднят вопрос особого градостроительного регулирования при работе с ОКН.
Кроме того, защитники зданий-памятников недовольны сложившейся практикой конкурсов и реализации контрактов по госзаказу на сохранение объектов культурного наследия. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", они упрекают подрядные организации, занимающиеся восстановлением ОКН, в отсутствии знаний о специфике таких объектов и реальной стоимости их реставрации.
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