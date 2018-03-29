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Уральским ЛЭП не страшны грозыСегодня в 11:21

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Заменено 730 километров грозотроса.

Более 730 километров грозотроса заменили специалисты Уральского филиала ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в 2017 году. Работы проводились на высоковольтных линиях в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, это повысит качество электроснабжения потребителей в грозовой период.

Самые масштабные замены грозотроса проведены на территории Южного Урала. Новый смонтирован на ЛЭП 500 кВ "Южно-Уральская ГРЭС 2 – Шагол" и "Курчатовская – Шагол", 220 кВ "КС 19 – Чебаркуль" и "Чебаркуль – Шагол".

Обновление оборудования призвано снизить количество аварийных отключений высоковольтных линий из-за грозы, повысить их грозоупорность и предотвратить короткие замыкания.

В 2018 году на воздушных ЛЭП Урала планируется заменить около 300 километров грозотроса.

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