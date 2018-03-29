Мэрия Екатеринбурга оправдала непреодолимое желание ТЮЗаСегодня в 13:42
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Купить дорогой автомобиль.
Власти Екатеринбурга встали на защиту ТЮЗа, руководство которого ранее решило приобрести автомобиль Kia Optima Prestige за 1,4 миллиона рублей. В ответе на официальный запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских замглавы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев сообщил, что машину учреждение приобретает на замену старенькой "Волги", пробежавшей 243 тысячи километров, передает "Уралинформбюро".
"ГАЗ-3102 перестал отвечать требованиям безопасности дорожного движения из-за повышенного износа его агрегатов, деталей и систем", - отметил чиновник.
Также городские власти не нашли ничего криминального в покупке машины у единственного поставщика "в следствие непреодолимой силы". "Для закупки учреждением был применен метод сопоставимых рыночных цен. При определении стоимости контракта было использовано не менее трех вариантов цен на указанный товар, предлагаемых различными поставщиками. Заключение договора планируется с поставщиком, предложившим наиболее низкий ценник", - добавил замглавы.
О покупке дорогой иномарки екатеринбургским ТЮЗом, которым уже год руководит экс-начальник управления образования уральской столицы Евгения Умникова, стало известно этой зимой. Машина приобреталась на аукционе у единственного поставщика – ООО "Автобан-Вест".
Заказчик объяснил решение о покупке иномарки весьма специфично: "В связи с возникшей потребностью в определенных услугах в следствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно...".
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