"Большой Урал" раскроет турпотенциал АзербайджанаСегодня в 15:05
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От пляжного отдыха до делового туризма.
20-21 апреля 2018 года в Екатеринбурге пройдет международный туристический форум "Большой Урал". Его официальным партнером станет Азербайджан, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Представители туристического сообщества Республики приготовили уникальные предложения. Путешественников приглашают в туры по Баку, Абшеронскому полуострову, городам Великого Шелкового Пути, а также самым далеким и колоритным уголкам страны. Жителям Свердловской области представят возможности пляжного отдыха, активного, событийного и делового туризма.
Для правительства Азербайджана развитие туризма, в частности пляжного сегмента, является приоритетным направлением на ближайшие несколько лет
Сотрудничество Среднего Урала с Азербайджаном в гуманитарной сфере развивается и по другим направлениям. У ряда уральских вузов заключены соглашения с бакинскими университетами, в Екатеринбурге учится несколько десятков студентов из Республики. На базе УрФУ функционирует Центр азербайджановедения, а молодые музыканты из этой страны стажировались в Летней оркестровой академии при Свердловской филармонии.
Существенный импульс партнерские контакты Свердловской области и Азербайджана получили по итогам поездки губернатора Евгения Куйвашева в Баку в 2014 году. Тогда делегация региона была принята президентом Ильхамом Алиевым, состоялись многочисленные переговоры и встречи. Товарооборот региона с Азербайджаном по итогам 2017 года вырос на 16% и составил 52 миллиона долларов. Это преимущественно уральский экспорт в республику.
Стоит отметить, что ежегодно форум "Большой Урал" поддерживают партнеры из стран ближнего зарубежья: в прошлом году это была Республика Беларусь, в позапрошлом – Казахстан. "Для туристического бизнеса Свердловской области и соседних регионов это создание и укрепление взаимовыгодных контактов в туристической сфере", – отмечает директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
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