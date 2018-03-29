Свердловские строители объявят войну "левому" кабелюСегодня в 17:02
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Из-за которого горят жилые дома.
Примерно 80-90% кабельной продукции в розничных строительных магазинах является контрафактом. Такое предположение 29 марта выдвинул начальник отдела инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии минстроя Свердловской области Илья Бартош, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Стоит "левый" кабель значительно дешевле сертифицированного. Некоторые строительные компании, минимизируя расходы, приобретают продукцию непроверенных производителей, не осведомившись у продавца даже о наличии сертификатов.
Производители "лицензионной" кабельной продукции подтверждают, что контрафактная проводка угрожает безопасности людей. "Цена качественного кабеля может составлять до 5% от стоимости всего проекта. На кабеле легче сэкономить, чем на той же внешней отделке, потому что отделку жильцы видят, а кабель скрыт в стене. Но при максимальной нагрузке на сети, когда включены все чайники и утюги, такая проводка может легко перегореть, а то и стать причиной пожара в доме", — предупреждает заместитель технического директора по науке холдинга "Кабельный Альянс" Андрей Боев.
Чаще всего кабели "летят" из-за того, что производители "не доложили" металла в проводящую жилу либо сэкономили при выборе изоляционного материала. "Эти параметры проверить сложно, а испытания строительного кабеля могут длиться несколько месяцев",— посетовал Боев.
Чтобы минимизировать риски, сотрудники Уральского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии намерены в 2018 году провести массовые проверки производителей кабельной продукции.
Однако участие самих строителей в контрольных мероприятиях могло бы решить проблему более радикально. Поэтому на уровне федерального правительства недавно разработан пилотный проект, в рамках которого застройщики на добровольной основе будут участвовать в проверке кабелей, поступающих на объекты жилищного строительства, сообщил Илья Бартош.
"Мы сделали рассылку среди застройщиков с приглашением поучаствовать, и многие отреагировали положительно. Итоги проверок затем будут стекаться в Москву для анализа", — заверил представитель областного минстроя.
Следует заметить, что контрафактный кабель — далеко не единственная угроза безопасности жильцов новостроек. По словам руководителя Уральского МТУ Росстандарта Светланы Михеевой, много вопросов у надзорных органов вызывает качество цемента, пластиковых окон, лакокрасочных материалов и строительных блоков, сделанных из полистиролбетона.
В частности, как ранее пояснил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев, применяемые в малоэтажном строительстве пеноблоки от перепада температур быстро расслаиваются и приходят в негодность, что сокращает "жизненный цикл" пеноблочного дома до 20 лет вместо положенных по ГОСТу 70-100.
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