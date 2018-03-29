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В Челябинске закрыли незаконный торговый комплексСегодня в 16:44

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Работал без разрешения.

29 марта в Челябинске закрыли ТРК "Хоум" на улице Кожзаводской - он работал незаконно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП, торговый центр не получал разрешение на ввод в эксплуатацию. Калининский райсуд вынес решение о запрете его деятельности. Утром судебные приставы опечатали главный вход. Технический оставили для выноса товара и доступа охраны.

Руководителя ТРЦ предупредили об уголовной ответственности, если он откроет торговый центр.

Следует отметить, что после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, начались массовые проверки торговых центров по всей стране.

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