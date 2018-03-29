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Южноуральские антимонопольщики подозревают новых перевозчиков в сговореСегодня в 18:07

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На этот раз в Копейске.

Челябинское УФАС обнаружило признаки сговора между 13 перевозчиками, работающими в Копейском городском округе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, 1 декабря 2017 года предприниматели одномоментно подняли цены на проезд с 23 до 26 рублей.

На действия перевозчиков подал жалобу местный житель. "По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка", - отметили в Управлении.

В ведомстве также добавили, что проезд в других городах РФ с численностью населения менее одного миллиона человек ниже, чем в Копейске. Например, жители Абакана и Кемерово на 1 января платили за поездку 18 рублей, Ульяновска - 17-18 рублей, Кургана - 20-23 рубля.

Стоит отметить, что ранее подобное дело было возбуждено в отношении 31 перевозчика в Челябинске. А до этого в образовании картели уличили транспортников Магнитогорска.

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Антимонопольщики подозревают челябинских перевозчиков в сговоре

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