Огонь профмастерства зажгли сварщики "Екатеринбурггаза"Сегодня в 16:59
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В поисках самого умелого.
29 марта в АО "Екатеринбурггаз" состоялся финал конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучший электрогазосварщик". За титул победителя и солидную денежную премию сражались пятеро мастеров, выдержавших предварительный этап в своих подразделениях.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза", состязания прошли в четыре этапа. Сначала жюри оценило степень подготовленности сварочного оборудования и соблюдение техники безопасности. На втором этапе мастера должны были выполнить ручной дуговой сваркой горизонтальный шов за 30 минут. На третьем – тот же шов газовой сваркой, но уже за 15 минут. И завершалось соревнование тестированием на знание теории.
"Выполняется шов горизонтальный на вертикальной плоскости, это одно из сложнейших соединений. В итоге нужно получить сварное соединение, которое должно быть равнопрочным основному материалу. Это самая главная задача", - рассказывает член жюри, начальник лаборатории газового анализа и метрологии АО "Екатеринбурггаз" Андрей Птухин.
С заданием все конкурсанты справились на 100%, но других результатов от них и не ждали. "Сегодня – финал, в нем участвуют лучшие в своих подразделениях. Электрогазосварщик – это одна из ведущих профессий нашего предприятия. Все газопроводы, которые мы строим, выполняются именно с их помощью. От качества работы в дальнейшем зависит и срок службы газопровода, и состояние сетей", - делится заместитель председателя жюри, начальник Центрального аварийно-диспетчерского управления Иван Саенко.
Имена победителей конкурса станут известны уже 30 марта, после того, как лаборатория газового анализа и метрологии тщательно исследует качество сварных швов, в том числе с помощью радиографии. Этот метод рентгеновского "просвечивания" позволяет определить малейшие пустоты в соединениях.
Следует отметить, что конкурс профмастерства в АО "Екатеринбурггаз" продолжается. Помимо электрогазосварщиков в битве мастеров примут участие слесари служб домовых и подземных сетей, спасатели и водители.
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