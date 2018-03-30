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Цифровые каналы связи дотянулись до 83,7% энергообъектов ФСК ЕЭССегодня в 09:26

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По итогам минувшего года.

За 2017 года протяженность базовой технологической сети связи ФСК ЕЭС (входит в Группу "Россети") – волоконно-оптических линий (ВОЛС) – увеличилась до 73,6 тысячи километров и охватила 83,7% энергообъектов холдинга.

К 2025 году ее планируется расширить до 105 тысяч километров. Вкупе с другими современными телекоммуникационными технологиями это позволит охватить цифровыми каналами связи порядка 90% подстанций компании. В результате вырастет качество управления инфраструктурой, надежность электроснабжения потребителей и улучшится оптимизация операционных затрат.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, цифровые каналы связи нужны для передачи ключевой корпоративной и технологической информации, включая данные учета, показатели работы энергоинфраструктуры в реальном времени и прочее. Создается возможность для реализации технологий "интеллектуальной сети" и решений цифровой подстанции. Непосредственно ВОЛС является основой для развития телеуправления объектами в удаленном режиме – одного из ключевых направлений цифровизации ФСК ЕЭС.

К 2021 года телеуправление появится на 93 подстанциях ФСК ЕЭС. До 2025 года холдинг намерен претворить в жизнь 32 цифровых проекта, связанных с комплексным внедрением цифровых решений на энергообъектах.

Стоит отметить, что в 2016-2017 годах ФСК ЕЭС выполнила несколько крупных проектов по внедрению ВОЛС. Самые протяженные участки на Дальнем Востоке – на отрезках ЛЭП от подстанции "Нижний Куранах" до "Майи" и "Олекминска" (890 километров), на Юге – от Ростовской АЭС до ПС "Тихорецкая" (340 километров). Также цифровые каналы связи появились на линиях "Уренгой – Мангазея" (305 километров) в Западной Сибири, "Кострома – Киров" (350 километров) в Центре и Поволжье, "Нальчик – Владикавказ-2" (210 киломтеров) на Северном Кавказе.

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