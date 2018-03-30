В 2017 году.

В минувшем году Магнитогорский металлургический комбинат направил 271,8 миллиона рублей на лечение работников и реализацию медицинских программ.

Не одно десятилетие на предприятии реализуется проект "Здоровье металлургов Магнитки", направленный на профилактическую работа со всеми категориям сотрудников. Лечебные и оздоровительные услуги предоставляются металлургам в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В 2017 году на лечение в российские и зарубежные клиники по заключению врачей направлен 21 работник. Стоматологическую помощь на льготных условиях получили 2 224 человека, при этом для прохождения лечения они могли выбрать любой из 11 специализированных центров.

Высокотехнологичную медпомощь оказали 34 сотрудникам на 3,2 миллиона рублей. Вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита прошли 6 423 работника ММК - на это было потрачено 2,7 миллиона рублей.

В рамках программ "Спина без боли" и "Легочное здоровье" в цеховых здравпунктах профилактическое лечение получили 2 097 человека из групп риска по заболеваниям костно-мышечной и бронхолегочной системы.