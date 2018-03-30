×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Траты ММК на здоровье сотрудников превысили 270 миллионов рублейСегодня в 10:28

  • Текст

В 2017 году.

В минувшем году Магнитогорский металлургический комбинат направил 271,8 миллиона рублей на лечение работников и реализацию медицинских программ.

Не одно десятилетие на предприятии реализуется проект "Здоровье металлургов Магнитки", направленный на профилактическую работа со всеми категориям сотрудников. Лечебные и оздоровительные услуги предоставляются металлургам в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В 2017 году на лечение в российские и зарубежные клиники по заключению врачей направлен 21 работник. Стоматологическую помощь на льготных условиях получили 2 224 человека, при этом для прохождения лечения они могли выбрать любой из 11 специализированных центров.

Высокотехнологичную медпомощь оказали 34 сотрудникам на 3,2 миллиона рублей. Вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита прошли 6 423 работника ММК - на это было потрачено 2,7 миллиона рублей.

В рамках программ "Спина без боли" и "Легочное здоровье" в цеховых здравпунктах профилактическое лечение получили 2 097 человека из групп риска по заболеваниям костно-мышечной и бронхолегочной системы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×