"Уральские авиалинии" и Amadeus отметили 5 лет совместной работыСегодня в 12:25
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На благо клиентов.
В марте "Уральские авиалинии" отметили 5-летие сотрудничества с компанией Amadeus. "Уральские авиалинии" являются лидером и основным клиентом Amadeus в России в части использования информационных технологий, что позволяет авиаперевозчику соответствовать всем международным стандартам.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, внедренные за время партнерства модули и продукты помогли сделать проще и совершеннее работу с коммерческими партнерами и пассажирами. Так, в 2015 году "Уральские авиалинии" запустили каталог дополнительных услуг в системе Amadeus и стали лидером по их продажам в России. Удобный сервис позволяет за несколько минут заказать специальное питание, перевозку животного, услугу "несопровождаемый ребенок" или выбрать место на борту и сделать предоплату перевеса багажа. Также внедрены модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail, Amadeus Insurance, решения Amadeus Fare Families и другие.
"Партнерство "Уральских авиалиний" с Amadeus создает дополнительные возможности для развития новых сервисов и преимуществ, как для наших пассажиров, так и для агентов, реализующих наши услуги. Мы продолжаем наше плодотворное сотрудничество и совершенствуем работу для комфорта каждого пассажира", - отметил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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