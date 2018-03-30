×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Мусорных" операторов северу и западу Среднего Урала начнут искать в апрелеСегодня в 16:47

  • Текст

Торги объявят на следующей неделе.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отозвало иск в Федеральную антимонопольную службе, посредством которого чиновники оспаривали в Арбитражном суде Москвы действия антимонопольщиков, отменивших итоги двух конкурсов по выбору "мусорных" операторов в регионе.

"Министерство отказалось от своих исковых требований, поскольку из-за тяжб могло не уложиться в сроки введения новой системы по обращению с отходами", - пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным регионального минЖКХ, на следующей неделе будут объявлены новые конкурсы по выбору "мусорных" операторов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила итоги двух из трех конкурсов по выбору "мусорных" операторов в Свердловской области, в которых победили ООО "Тагилспецтранс" и ООО "ТБО "Экосервис". Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы тюменского ООО "Рифей".

Вопросы у антимонопольщиков были и по третьему конкурсу. Однако оспорить его итоги ФАС не успела, так как с победителем торгов по восточному региону - ЕМУП "Спецавтобаза" - уже было заключено соглашение на 12 лет. В конце января предприятие возглавил бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев.

Ранее по теме:
Запад и север Свердловской области остались без "мусорных" операторов
Экс-депутат Нафик Фамиев "прибрал к рукам" свердловский мусор
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Четыре гейта до "Урала"

Четыре гейта до "Урала"

"Уралинформбюро" протестировало "Екатеринбург Арену".

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×