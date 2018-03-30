"Мусорных" операторов северу и западу Среднего Урала начнут искать в апрелеСегодня в 16:47
- Текст
Торги объявят на следующей неделе.
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отозвало иск в Федеральную антимонопольную службе, посредством которого чиновники оспаривали в Арбитражном суде Москвы действия антимонопольщиков, отменивших итоги двух конкурсов по выбору "мусорных" операторов в регионе.
"Министерство отказалось от своих исковых требований, поскольку из-за тяжб могло не уложиться в сроки введения новой системы по обращению с отходами", - пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
По данным регионального минЖКХ, на следующей неделе будут объявлены новые конкурсы по выбору "мусорных" операторов.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила итоги двух из трех конкурсов по выбору "мусорных" операторов в Свердловской области, в которых победили ООО "Тагилспецтранс" и ООО "ТБО "Экосервис". Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы тюменского ООО "Рифей".
Вопросы у антимонопольщиков были и по третьему конкурсу. Однако оспорить его итоги ФАС не успела, так как с победителем торгов по восточному региону - ЕМУП "Спецавтобаза" - уже было заключено соглашение на 12 лет. В конце января предприятие возглавил бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев.
Ранее по теме:
Запад и север Свердловской области остались без "мусорных" операторов
Экс-депутат Нафик Фамиев "прибрал к рукам" свердловский мусор
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:57
Средний Урал получил 131 миллион на жилье для ветеранов и инвалидов
Всего для 132 человек.Сегодня в 18:26
Погубил в ДТП водителя скорой – суши сухари
На Южном Урале осудили автомобилиста.Сегодня в 17:53
На Южном Урале депутата и чиновника от образования обвинили в мздоимстве
"Наварили" 8 миллионов рублей.Сегодня в 17:52
Четыре гейта до "Урала"
"Уралинформбюро" протестировало "Екатеринбург Арену".Сегодня в 17:48
Предприятия MidUral Group встречают паводок в рабочем режиме
И помогают муниципалитетам.Сегодня в 17:26
Главаря банды "черных" риелторов из Березников отправили за решетку на 20 лет
За убийство 5 человек.Сегодня в 17:22
Ловить призывников на Среднем Урале будут 79 комиссий
Есть "заказ" на 3 845 человек.Сегодня в 17:19
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:15
Избивший DJ Smash пермский экс-депутат остался на свободе
Отпущен под залог.Сегодня в 17:04
Таксист изнасиловал заблудившуюся школьницу
А после подвез до дома.Сегодня в 17:02
ЕВРАЗ помог обновить мастерскую в тагильской школе
Для обучения будущих мастеров дела.Сегодня в 16:56
"Ада нет": Папа Римский проговорился
Но есть нечто другое.Сегодня в 16:53
В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов
Привез "сувенир" из-за границы.Сегодня в 16:47
"Мусорных" операторов северу и западу Среднего Урала начнут искать в апреле
Торги объявят на следующей неделе.Сегодня в 16:45
В столице Урала появится жилой район с парком в центре
Его планируется возвести на Краснолесья.
Главные новости
- Сегодня в 17:52Четыре гейта до "Урала"
- Сегодня в 16:47"Мусорных" операторов северу и западу Среднего Урала начнут искать в апреле
- Сегодня в 16:13Свердловское Мингосимущество избавляется от независимых "ревизоров"
- Сегодня в 14:55"Перпетум театрале" Николая Коляды
- Сегодня в 14:47Югра оказалась не готова к паводку
Аналитика
Четыре гейта до "Урала"
"Уралинформбюро" протестировало "Екатеринбург Арену".
"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга
Без сильного кандидата.
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.