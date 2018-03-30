В поисках медно-цинковых руд.

ЗАО "ОРМЕТ" (входит в группу "Русская медная компания") в 2018 году планирует приступить к разведочным работам на участке медно-цинковых руд "Акжарская площадь", расположенном в Ясненском районе Оренбургской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, по предварительным данным технико-экономического обоснования запасы месторождения оцениваются в 695 000 тонн руды с содержанием меди 2,6%. После проведения разведки запасы поставят на государственный баланс. Затем начнется проектирование и освоение этого участка.

Стоит отметить, что поисковые и оценочные работы на "Акжарской площади" "ОРМЕТ" начал в 2013 году. Для предприятия участок станет шестым месторождением, которое оно будет осваивать.