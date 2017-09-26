Сначала матчи - потом балы.

Школьные выпускные в Екатеринбурге пройдут только после окончания всех игр ЧМ-2018 по футболу в столице Урала. Последний матч назначен на 27 июня. Первые праздники для подростков могут пройти уже 28 или 29 июня. Об этом на заседании городской думы сообщила директор департамента образования Екатерина Сибирцева, передает "Уралинформбюро".

Вынужденная отсрочка даст больше времени на проверку итоговых работ, считает Сибирцева. "Есть предварительный график итоговой аттестации в 9 классах. Практика показывает, что нам необходимо несколько отодвигать сроки выпускных в связи с тем, что проверка занимает достаточное время. Последний экзамен у нас 21 или 22 июня, в резервные дни", – уточнила она.

Главу департаменте образования больше волнует итоговая аттестация в двух учебных заведениях, которые находятся недалеко от Центрального стадиона. Вопрос доступа учеников к школам в период экзаменов еще решается.

Стоит напомнить, в Екатеринбурге с 15 по 27 июня пройдет 4 матча чемпионата мира по футболу.