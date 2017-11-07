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На Средний Урал идут заморозки до -13Сегодня в 09:27

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И сильный ветер.

В начале недели Свердловскую область ждут заморозки. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 0 - минус 5, местами – минус 8. В ночь на среду при прояснении термометры и вовсе могут показывать до минус 13. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Свердловском гидрометцентре.

Днем же температура в области будет подниматься до плюсовых отметок. В понедельнике свердловчан ждет до плюс 4, во вторник от минус 2 до плюс 3, в среду местами похолодает с плюс 1 до минус 4. Все дни будет дуть сильный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15, идти слабый снег.

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