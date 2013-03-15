После "похоронных" угроз.

В Миассе продолжается эпопея с принятием бюджета на 2017 год. Внеочередная сессия городского Собрания депутатов должна была состояться 20 декабря 2016 года. Однако, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе представительного органа, заседание сорвалось в связи с отсутствием кворума – минимального количества депутатов, необходимого для принятия бюджета.

Следует отметить, что, по сообщениям СМИ, в день заседания на некоторых депутатов оказывалось давление. Неизвестный подложил на автомобили народных избранников, отвергающих проект бюджета, похоронные венки.

Проект официально был представлен общественности лишь 1 декабря. "Объективно у депутатов и жителей оставалось слишком мало времени, чтобы основательно изучить объемный финансовый документ и внести предложения по его изменению", - отмечали в депутатском Собрании.

По плану бюджет должны были принять еще 15 декабря, но народные избранники, ссылаясь на сырость проекта, отказались его утверждать.

Дата следующего заседания пока не определена.

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