Депутаты Миасса бойкотировали принятие бюджета21 декабря в 09:25
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После "похоронных" угроз.
В Миассе продолжается эпопея с принятием бюджета на 2017 год. Внеочередная сессия городского Собрания депутатов должна была состояться 20 декабря 2016 года. Однако, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе представительного органа, заседание сорвалось в связи с отсутствием кворума – минимального количества депутатов, необходимого для принятия бюджета.
Следует отметить, что, по сообщениям СМИ, в день заседания на некоторых депутатов оказывалось давление. Неизвестный подложил на автомобили народных избранников, отвергающих проект бюджета, похоронные венки.
Проект официально был представлен общественности лишь 1 декабря. "Объективно у депутатов и жителей оставалось слишком мало времени, чтобы основательно изучить объемный финансовый документ и внести предложения по его изменению", - отмечали в депутатском Собрании.
По плану бюджет должны были принять еще 15 декабря, но народные избранники, ссылаясь на сырость проекта, отказались его утверждать.
Дата следующего заседания пока не определена.
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