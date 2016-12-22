При дефиците в 288 миллионов.

Гордума Кургана утвердила в первом чтении бюджет на 2017 год. Доходы составляют 5,3 миллиарда рублей, расходы – 5,6 миллиарда дефицит – 288 миллионов, сообщает "Уралинформбюро".

Как подчеркнул председатель профильной думской комиссии Игорь Прозоров, сохранены льготы на проезд граждан и питание школьников, также среди приоритетов ремонт дорог, благоустройство города, проведение социальных и культурных мероприятий.

Утверждение бюджета в окончательном чтении запланировано на 28 декабря 2016 года.