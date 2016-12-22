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Москва сбалансирует бюджеты регионов УрФО на 2,9 миллиарда21 декабря в 11:33

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Больше всего досталось Зауралью.

Правительство РФ выделит 2,89 миллиарда рублей уральским регионам для балансировки бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Больше всех перепадет Курганской области – 897,36 миллиона рублей. Челябинской области выделят 686,58 миллиона, Свердловской – 556,78 миллиона. Пермскому краю и Югре достанется 471,56 и 278,59 миллиона соответственно, передает "Уралинформбюро".

Всего российские регионы получат 33,5 миллиарда рублей. Из этой суммы 20 миллиардов пойдет на частичную компенсацию дополнительных расходов субъектов РФ на повышение оплаты труда бюджетников.

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