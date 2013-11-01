Свердловчане задолжали 30 миллиардов рублей21 декабря в 13:57
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Границу закрыли для 44 400 человек.
Невыездными в 2016 году стали 44 414 свердловчан, задолжавших около 30 миллиардов рублей.
Из них большая часть - те, кто не погасил уголовные штрафы. Таких в уходящем году – 8 553 человека, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УФССП. В списке также 6 846 алиментщиков, 4 154 свердловчанина, задолжавших свыше миллиона, и 854 автомобилиста, проигнорировавшие штрафы ГИБДД.
При этом 3 220 человек, желая выбраться за границу, поспешили расплатиться. Общая сумма погашенной задолженности составила 447 миллионов рублей.
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