Границу закрыли для 44 400 человек.

Невыездными в 2016 году стали 44 414 свердловчан, задолжавших около 30 миллиардов рублей.

Из них большая часть - те, кто не погасил уголовные штрафы. Таких в уходящем году – 8 553 человека, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УФССП. В списке также 6 846 алиментщиков, 4 154 свердловчанина, задолжавших свыше миллиона, и 854 автомобилиста, проигнорировавшие штрафы ГИБДД.

При этом 3 220 человек, желая выбраться за границу, поспешили расплатиться. Общая сумма погашенной задолженности составила 447 миллионов рублей.