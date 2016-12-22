Сбербанк намерен закрыть до половины отделенийСегодня в 09:12
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В ближайшие пять лет.
Сбербанк планирует сократить число своих отделений в России на 30-50% в течение пяти лет - в зависимости от потока клиентов. "Мы не будем делать что-то, что искусственно будет выталкивать людей из отделений", - цитируют федеральные СМИ главу финорганизации Германа Грефа.
По его словам, сокращение будет плавным, поскольку изменить потребительские привычки людей, особенно старше 40 лет, достаточно сложно.
При этом число банкоматов уменьшать не планируется, подчеркнул Греф.
Глава Сбербанка отметил, что масштабного сокращения персонала не будет. Как правило, сотрудников при закрытии отделения переводят из одного места в другое. "У нас в год естественная ротация порядка 12-15%", - рассказал он, добавив, что банк просто притормаживает набор новых людей, передает "Уралинформбюро".
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сбербанк нашёл смысл жизни - всё ради себя любимого. Любая система рано или поздно начинает существовать ради своего благополучия ...ответить
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