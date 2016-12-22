Дума Качканара оставила бюджет на новогоднюю "закуску"Сегодня в 10:38
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Пока собраться не в силах
Гордума Качканара, одного из промышленных центров Свердловской области, вновь не приняла бюджет муниципалитета на 2017 год. На заседании 21 декабря не набралось квалифицированного большинства депутатов (14 человек), необходимого для вынесения вердикта по финансовому документу.
Как рассказал "Уралинформбюро" спикер представительного органа Геннадий Русских, некоторые депутаты заранее предупредили об уважительных причинах своего отсутствия, двое не смогли прийти из-за форс-мажора.
При этом и наличие необходимого количества народных избранников не гарантировало принятие бюджета, к его содержанию по-прежнему остаются вопросы, подчеркнул собеседник агентства.
Неделей ранее проект документа не был утвержден во втором, окончательном, чтении. Мэрия и дума не сошлись во взглядах на расходную часть – депутаты просили дополнительный миллион рублей на нужды горожан, но чиновники этому противились. На днях в ходе работы согласительной комиссии сумма разногласий снизилась вполовину.
Очередную попытку принять бюджет дума Качканара предпримет на следующей неделе. Не исключен вариант, что дотянут до 30 декабря.
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